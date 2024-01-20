Ситуація на фронті - чи вдалося окупантам закріпитися на околицях Авдіївки

Знак в'їзду у Авдіївку. Фото: radiosvoboda.org

Російські війська мають певні просування на Авдіївському напрямку на Донеччині. Там, де ворогу вдається оперативно просуватися, він намагається закріпитися, однак Сили оборони України відкидають загарбників назад і зробити їм це не вдається.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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За його словами, противник намагається проводити штурми по всіх напрямках довкола Авдіївки.

"Дивлячись на карту здається, що все пропало, але насправді все трохи не так. Багато стабілізуючих дій українські військові роблять. Ворог якщо десь просунувся, то закріпитись їм не вдається, день-два і українські бійці відкидають їх назад", — сказав Барабаш.

Також він додав, що іноді росіян вдається відкинути на значну відстань, як це було в районі Новобахмутівки та Очеретиного (вздовж дороги).

"Це динаміка. В таких умовах це постійний рух, немає такого сталого: зайшли та закріпились — і все вийшло. Відпрацьовують українські бійці на випередження", — сказав начальник МВА.

Він розповів, що в самому місті досі проживає 1100 цивільних. Щодня окупанти щонайменше 40 разів бʼють по населеному пункту, аби перерізати єдину дорогу, яка веде до Авдіївки, з метою руйнування військової та цивільної логістики. ЗСУ не дають загарбникам цього зробити.

"Вони хочуть перекрити логістику військовим, у яких свої задачі, та нам, бо ми використовуємо дорогу для евакуації, доставки гуманітарної допомоги, генераторів та палива для них, щоб заряджатись та качати воду місцевим за допомогою генераторів", — зазначив Барабаш.

Нагадаємо, впродовж попередньої доби російські окупанти найбільше штурмували на Лиманському на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили понад 60 ворожих атак.

Раніше ми писали, що відбувається під Авдіївкою, чому росіяни досі не зуміли її захопити і чого чекати від окупантів далі.

Додамо, російські окупанти почали штурмувати Авдіївку Донецької області. Противник активізувався на усіх напрямках.

Зокрема, Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди.