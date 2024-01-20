Ситуация на фронте - удалось ли оккупантам закрепиться в окрестностях Авдеевки

Знак въезда в Авдеевку. Фото: radiosvoboda.org

Российские войска имеют определенные продвижения на Авдеевском направлении Донецкой области. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отбрасывают захватчиков назад и сделать это не удается.

Об этом в эфире "Эспресо" сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По его словам, противник пытается проводить штурмы по всем направлениям вокруг Авдеевки.

"Смотря на карту кажется, что все пропало, но на самом деле все немного не так. Многие стабилизирующие действия украинские военные предпринимают. Враг если где-то продвинулся, то закрепиться им не удается, день-два и украинские бойцы отбрасывают их обратно", — сказал Барабаш.

Также он добавил, что иногда россиянам удается отбросить на значительное расстояние, как это было в районе Новобахмутовки и Очеретино (вдоль дороги).

"Это динамика. В таких условиях это постоянное движение, нет такого устойчивого: зашли и закрепились — и все получилось. Отрабатывают украинские бойцы на опережение", — сказал начальник МВА.

Он рассказал, что в самом городе до сих пор проживает 1100 гражданских. Ежедневно оккупанты по меньшей мере 40 раз бьют по населенному пункту, чтобы перерезать единственную дорогу, ведущую к Авдеевке, с целью разрушения военной и гражданской логистики. ВСУ не дают захватчикам этого сделать.

"Они хотят перекрыть логистику военным, у которых свои задачи, и нам, потому что мы используем дорогу для эвакуации, доставки гуманитарной помощи, генераторов и топлива для них, чтобы заряжаться и качать воду местным с помощью генераторов", — отметил Барабаш.

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты больше всего штурмовали на Лиманском на Авдеевском направлении. Там наши защитники отразили более 60 вражеских атак.

Раньше мы писали, что происходит под Авдеевкой, почему россияне до сих пор не сумели ее захватить и чего ждать от оккупантов дальше.

Добавим, российские оккупанты начали штурмовать Авдеевку Донецкой области. Противник активизировался по всем направлениям.

Президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды.