Окупанти почали штурмувати Авдіївку на близько 20 напрямках

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Вчора, 4 січня, російські окупанти почали штурмувати Авдіївку Донецької області. Противник активізувався на усіх напрямках.

Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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За словами Барабаша, російські загарбники активізувалися на близько 20-ти напрямках Авдіївського відрізка.

"Вчора ворог активізувався в усіх напрямках Авдіївського відрізку, вони почали штурмувати. Близько 20 напрямків. Дуже непроста ситуація", — сказав начальник Авдіївської МВА.

Нагадаємо, минулого тижня Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди. Сьогодні він опублікував фото та показав мужніх бійців, які боронять нашу державу на такій важкій ділянці фронту.

Також ми писали, що російські війська щодня кілька разів атакують Авдіївку, використовуючи керовані бомби, що створює дуже високу небезпеку. Також у місті дуже складна гуманітарна ситуація.

Додамо, російські окупанти безперервно атакують Авдіївку Донецької області. Проте, на жаль, у місті досі лишаються цивільні. Відео з міста опублікував начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.