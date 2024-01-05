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Оккупанты начали штурмовать Авдеевку на около 20 направлениях

5 января 2024 22:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты начали штурмовать Авдеевку на около 20 направлениях
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 4 января, российские оккупанты начали штурмовать Авдеевку Донецкой области. Противник активизировался на всех направлениях.

Об этом рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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По словам Барабаша, российские захватчики активизировались на около 20-ти направлениях Авдеевского отрезка.

"Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", — сказал начальник Авдеевской ГВА.

Напомним, на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды. Сегодня он опубликовал фото и показал мужественных бойцов, защищающих наше государство на таком тяжелом участке фронта.

Также мы писали, что российские войска ежедневно несколько раз атакуют Авдеевку, используя управляемые бомбы, что создает очень высокую опасность. Также в городе очень тяжелая гуманитарная ситуация.

Добавим, российские оккупанты непрерывно атакуют Авдеевку Донецкой области. Однако, к сожалению, в городе до сих пор остаются гражданские. Видео из города опубликовал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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