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Зеленський показав бійців, які боронять Україну на Авдіївському напрямку

5 січня 2024 12:42
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Зеленський показав бійців, які боронять Україну на Авдіївському напрямку
Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Минулого тижня Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди. Сьогодні він опублікував фото та показав мужніх бійців, які боронять нашу державу на такій важкій ділянці фронті.

Відповідні фото глава держави оприлюднив у своїх соцмережах. 

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"110-та окрема механізована бригада захищає Україну у складі ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку. Минулого тижня особисто побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та подякував їм за те, як вони тримаються в боях", — йдеться у повідомленні. 

Він додав, що в очах бійців є втома, але точно немає зневіри чи слабкості.

  • Володимир Зеленський в Авдіївці. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський в Авдіївці. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП
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"Пишаюся нашими героями. Дякую кожному й кожній, хто б'ється за життя України!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.

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