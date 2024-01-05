Зеленський показав бійців, які боронять Україну на Авдіївському напрямку

Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП

Минулого тижня Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди. Сьогодні він опублікував фото та показав мужніх бійців, які боронять нашу державу на такій важкій ділянці фронті.

Відповідні фото глава держави оприлюднив у своїх соцмережах.

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"110-та окрема механізована бригада захищає Україну у складі ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку. Минулого тижня особисто побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та подякував їм за те, як вони тримаються в боях", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що в очах бійців є втома, але точно немає зневіри чи слабкості.

Володимир Зеленський в Авдіївці. Фото: ОП

Володимир Зеленський в Авдіївці. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП

Володимир Зеленський нагороджує бійців в Авдіївці. Фото: ОП 1 / 4

"Пишаюся нашими героями. Дякую кожному й кожній, хто б'ється за життя України!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.