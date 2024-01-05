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Зеленский показал бойцов, защищающих Украину на Авдеевском направлении

5 января 2024 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал бойцов, защищающих Украину на Авдеевском направлении
Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды. Сегодня он опубликовал фото и показал мужественных бойцов, защищающих наше государство на таком тяжелом участке фронта.

Соответствующие фото глава государства обнародовал в своих соцсетях.

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"110-я отдельная механизированная бригада защищает Украину в составе ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении. На прошлой неделе лично побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и поблагодарил их за то, как они держатся в боях", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в глазах бойцов есть усталость, но точно нет уныния или слабости.

  • Владимир Зеленский в Авдеевке. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский в Авдеевке. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП
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"Горжусь нашими героями. Спасибо каждому и каждой, кто бьется за жизнь Украины!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 3 января Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.

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