Зеленский показал бойцов, защищающих Украину на Авдеевском направлении

Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды. Сегодня он опубликовал фото и показал мужественных бойцов, защищающих наше государство на таком тяжелом участке фронта.

Соответствующие фото глава государства обнародовал в своих соцсетях.

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"110-я отдельная механизированная бригада защищает Украину в составе ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении. На прошлой неделе лично побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и поблагодарил их за то, как они держатся в боях", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в глазах бойцов есть усталость, но точно нет уныния или слабости.

Владимир Зеленский в Авдеевке. Фото: ОП

Владимир Зеленский в Авдеевке. Фото: ОП

Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП

Владимир Зеленский награждает бойцов в Авдеевке. Фото: ОП 1/4 _ 4

"Горжусь нашими героями. Спасибо каждому и каждой, кто бьется за жизнь Украины!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 3 января Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.