В мережу потрапили фото зруйнованої окупантами Авдіївки

Зруйнований будинок в Авдіївці. Фото: Голланденць

Уже багато місяців не припиняються запеклі бої за Авдіївку. В своїх безуспішних спробах захопити місто росіяни знищують багатоповерхові житлові будинки та багато інших споруд.

Відео руїн, на які перетворилася Авдіївка, публікував на своїй сторінці у Telegram волонтер Голландець.

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Внаслідок постійних атак з боку росіян Авдіївка стала абсолютно непридатною для проживання. Практично всі будинки в місті зруйновані.

Крім того, навколо міста не припиняються постійні бої.

"Зараз ведуться стрілецькі бої. Чутно, капець. Дай Боже вистояти нашим хлопцям. Дай Боже наваляти..." — коментує ситуацію волонтер "Голландець".

Бої за Авдіївку не припиняються

Наразі російські загарбники зменшили кількість атак та знизили активність авіації на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що такі дії не означають, що окупанти відмовилися від захоплення Авдіївки. Найімовірніше, вони перегруповуються для продовження штурмів.

"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб уже не завдавав у нашій операційній зоні авіаударів. Втім, учора дещо збільшив активність артилерії — зафіксовано 703 артилерійські обстріли. Також минулої доби було менше боєзіткнень — лише 30, і застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності", — сказав Штупун.

Він додав, що окупанти продовжують концентрувати основні зусилля біля Авдіївки, Невельського та Первомайського.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Авдіївки, що на Донеччині, стежать у соцмережах за двома місцевими пабліками: одні — за українським, інші — за проросійським. В другому люди радіють, коли російські окупанти знищують їхні ж будинки.

Нагадуємо, що російські війська мають певні просування на Авдіївському напрямку на Донеччині. Там, де ворогу вдається оперативно просуватися, він намагається закріпитися, однак Сили оборони України відкидають загарбників назад, і зробити їм це не вдається.