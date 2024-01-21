В сеть попали фото разрушенной оккупантами Авдеевки

Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: Голландец

Уже много месяцев не прекращаются ожесточенные бои за Авдеевку. В своей безуспешной попытке захватить город россияне уничтожают многоэтажные жилые дома и многие другие сооружения.

Видео руин, в которые превратилась Авдеевка, опубликовал на своей странице в Telegram волонтер Голландец.

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В результате постоянных атак со стороны россиян Авдеевка стала совершенно непригодной для проживания. Практически все дома в городе разрушены.

Кроме того, вокруг города не прекращаются постоянные бои.

"Сейчас ведутся стрелковые бои. Слышн, капец. Дай Бог выстоять нашим ребятам. Дай Бог навалять..." — комментирует ситуацию волонтер "Голландец".

Бои за Авдеевку не прекращаются

В настоящее время российские захватчики снизили количество атак и снизили активность авиации на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что такие действия не означают, что оккупанты отказались от захвата Авдеевки. Скорее всего, они перегруппируются для продолжения штурмов.

"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии — зафиксировано 703 артиллерийских обстрела. Также за прошедшие сутки было меньше боеприкосновений — всего 30, и применения FPV-дронов". Но враг перегруппировывается, мы готовимся к увеличению его активности", — сказал Штупун.

Он добавил, что оккупанты продолжают концентрировать основные усилия возле Авдеевки, Невельского и Первомайского.

Ранее мы сообщали, что жители Авдеевки на Донетчине следят в соцсетях за двумя местными пабликами: одни — за украинским, другие — за пророссийским. Во втором люди радуются, когда российские оккупанты уничтожают их же дома.

Напоминаем, что у российских войск есть определенные продвижения на Авдеевском направлении на Донетчине. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отбрасывают захватчиков назад, и сделать это не удается.