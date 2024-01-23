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Потеря Веселого возле Авдеевки — какие последствия захвата населенного пункта

23 января 2024 04:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Потеря Веселого возле Авдеевки – какие последствия захвата населенного пункта
Знак въезда в Авдеевку. Фото: radiosvoboda.org
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Войска ВСУ вышли из села Веселое в районе Авдеевки Донецкой области. Причиной стало значительное преимущество оккупантов по численности и проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".

Об этом в интервью "Фокусу" сказал аналитик проекта "DeepState" Роман Погорилый.

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По словам эксперта, в этом месте сложный рельеф и большое количество ударных систем противника. Удерживать его было очень тяжело.

"Сейчас ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе, чтобы оккупанты не воспользовались возможностью для дальнейшего давления. Россияне значительно активизировались и на других участках фронта, буквально по всей линии фронта, поэтому нас ждут и другие неприятные новости. Однако надо прилагать еще большие усилия для обороны Украины всем нам", — объяснил Погорилый.

Он добавил, что в районе Веселого сложился целый комплекс проблем. В частности, речь идет о нехватке личного состава, плохой логистике, проблемах в коммуникации между подразделениями и эвакуации раненых.

Также эксперт подчеркнул, что это яркий пример всеобщей проблемы на фронте.

"Мы все помним о так называемом "золотом часу", когда нужно срочно эвакуировать раненого, чтобы он не потерял конечности или не потерял жизнь, но на эту проблему не было обращено достаточного внимания. Есть усилия отдельных людей, работающих над этой проблемой, но она имеет серьезный масштаб", — заявил он.

Напомним, жители Авдеевки на Донетчине следят в соцсетях за двумя местными пабликами: одни — за украинским, другие — за пророссийским. Во втором люди радуются, когда российские оккупанты уничтожают их же дома.

Напоминаем, что у российских войск есть определенные продвижения на Авдеевском направлении на Донетчине. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отвергают захватчиков назад, и сделать это не удается.

ВСУ
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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