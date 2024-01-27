В британской разведке спрогнозировали, удастся ли РФ захватить Авдеевку

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Город Авдеевка в Донецкой области остается приоритетом для российских оккупантов. Захватчики пытаются окружить его, совершая трехстороннее наступление.

Об этом сообщает британская разведка.

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Ситуация под Авдеевкой

Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают наступление на нескольких направлениях с целью захвата Донбасса. Недавно, 21 января, враг захватил поселок Крахмальный в Харьковской области и 18 января Веселое близ Бахмута, однако это не имело стратегического значения.

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального — 45. Это свидетельствует о продолжении незначительных постепенных успехов России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", — говорится в отчете.

В разведке отметили, что главным приоритетом для РФ остается Авдеевка. Оккупанты осуществляют трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности, захватчики ведут бои в окрестностях восточного квартала Авдеевки.

Враг понес значительные потери в живой силе и военной технике благодаря ударам украинских БпЛА.

"По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные туннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года", — отмечают аналитики.

Контратаки бойцов ВСУ сдерживают оккупантов от дальнейшего продвижения вглубь Авдеевки. Аналитики добавили, что поскольку основной маршрут поставки остается неприкосновенным, а украинские военные проводят локальные контратаки, вероятно, город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.

Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Любой военный смысл в этом наступлении, как и в попытке захватить Авдеевку, давно потерян, но оккупанты не оставляют надежды "освободить" этот населенный пункт.

Также мы писали, что войска ВСУ вышли из села Веселое в районе Авдеевки Донецкой области. Причиной стало значительное преимущество оккупантов по численности и проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".