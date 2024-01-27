В британской разведке спрогнозировали, удастся ли РФ захватить Авдеевку
Город Авдеевка в Донецкой области остается приоритетом для российских оккупантов. Захватчики пытаются окружить его, совершая трехстороннее наступление.
Об этом сообщает британская разведка.
Ситуация под Авдеевкой
Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают наступление на нескольких направлениях с целью захвата Донбасса. Недавно, 21 января, враг захватил поселок Крахмальный в Харьковской области и 18 января Веселое близ Бахмута, однако это не имело стратегического значения.
"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального — 45. Это свидетельствует о продолжении незначительных постепенных успехов России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", — говорится в отчете.
В разведке отметили, что главным приоритетом для РФ остается Авдеевка. Оккупанты осуществляют трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности, захватчики ведут бои в окрестностях восточного квартала Авдеевки.
Враг понес значительные потери в живой силе и военной технике благодаря ударам украинских БпЛА.
"По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные туннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года", — отмечают аналитики.
Контратаки бойцов ВСУ сдерживают оккупантов от дальнейшего продвижения вглубь Авдеевки. Аналитики добавили, что поскольку основной маршрут поставки остается неприкосновенным, а украинские военные проводят локальные контратаки, вероятно, город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Любой военный смысл в этом наступлении, как и в попытке захватить Авдеевку, давно потерян, но оккупанты не оставляют надежды "освободить" этот населенный пункт.
Также мы писали, что войска ВСУ вышли из села Веселое в районе Авдеевки Донецкой области. Причиной стало значительное преимущество оккупантов по численности и проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".
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