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Волонтер показал на видео, как россияне превратили в руины Авдеевку

28 января 2024 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Волонтер показал на видео, как россияне превратили в руины Авдеевку
Полуразрушенное здание в Авдеевке. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики не прекращают попыток захватить украинскую Авдеевку. Будучи не способными преодолеть сопротивление украинских защитников, они обстреливают город. Уже сейчас он превратился в сплошные развалины.

Видео с разрушенными зданиями Авдеевки обнародовал волонтер по прозвищу "Голландец".

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Авдеевка превратилась в руины

Россияне превратили Авдеевку в сплошную руину. Враг не находит разницы между позициями вооруженных воинов и жильем гражданских людей. Повсюду падают его ракеты и снаряды. В городе не осталось ни одного пригодного для жизни здания.

На видео можно рассмотреть, как волонтер снимает пространство между двумя практически разрушенными зданиями. Несмотря на то, что улицу укрыл снег, можно четко увидеть, что все вокруг превращено в свалку.

Ранее мы сообщали, что город Авдеевка в Донецкой области остается приоритетом для российских оккупантов. Захватчики пытаются окружить его, совершая трехстороннее наступление.

Напомним, что СБУ успешно обнаружила и задержала агента ФСБ, который планировал нанесение ракетно-артиллерийских ударов по местам украинской обороны в Донецкой области. В частности, он готовил удары по военным штабам возле Авдеевки и теперь ему за это грозит пожизненное заключение.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
Авдеевка

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