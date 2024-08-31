Ранкова повітряна тривога в Україні 31 серпня — які області в небезпеці через атаку "Шахедів"

Тривога

Повітряну тривогу в Україні, зараз уранці, в суботу, 31 серпня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 05:25 31 серпня

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