Ранкова повітряна тривога в Україні 31 серпня — які області в небезпеці через атаку "Шахедів"

Атака "Шахедів", що тривала всю ніч, продовжується й уранці — куди летять ударні БпЛА
31 серпня 2024 05:25
Тривога
Повітряну тривогу в Україні, зараз уранці, в суботу, 31 серпня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.
У Повітряних Силах ЗС України про загрозу застосування ударних БпЛА.
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