Утренняя воздушная тревога в Украине 31 августа — какие области в опасности из-за атаки "Шахедов"

Продолжавшаяся всю ночь атака "Шахедов" длится и утром — куда летят ударные БпЛА
31 августа 2024 05:25
Тревога
Воздушная тревога в Украине, сейчас утром, в субботу, 31 августа, была объявлена в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.
В Воздушных Силах ВС Украины об угрозе применения ударных БпЛА.
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