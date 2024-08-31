Утренняя воздушная тревога в Украине 31 августа — какие области в опасности из-за атаки "Шахедов"

Тревога

Воздушная тревога в Украине, сейчас утром, в субботу, 31 августа, была объявлена в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог на 05:25 31 августа

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