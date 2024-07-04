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Атака ударних БпЛА — куди летять ворожі дрони

4 липня 2024 23:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога в Україні ввечері 4 липня — які області в небезпеці
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: military.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, увечері в четвер, 4 липня, оголосили в п'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська й Донецька області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу ударних БпЛА.

Вечірня повітряна тривога в Україні 4 липня
Карта повітряних тривог станом на 23:00 4 липня

Що відомо про повітряну тривогу ввечері 4 липня

У Донецькій і Харківській області повітряну тривогу оголосили о 22:06 та о 22:07 відповідно. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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О 22:26 та о 22:27 тривога поширилася на Сумську та Чернігівську області. Військові повідомили, що ударні БпЛА із Сумської області летять у напрямку Чернігівської області, а у Харківській області зафіксували пуски КАБів.

О 22:49 оголосили повітряну тривогу в Полтавській області. Станом на 22:54 група ворожих безпілотників летіла через Чернігівську область у західному напрямку, а ще одна група прямувала через Сумську область на Полтавщину.

Чому оголосили повітряну тривогу ввечері 4 липня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, у четвер, 4 липня, пролунали потужні вибухи у двох районах Донецької області. Відомо про одну загиблу людину. Ще семеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих 10-річна дитина.

Також цієї доби окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Унаслідок ворожого удару загинула 67-річна жінка та зазнав уламкового поранення 74-річний чоловік.

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