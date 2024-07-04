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На Донеччині лунали вибухи — було поранено дитину

4 липня 2024 17:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Донеччині 4 липня — є постраждалі
Наслідки обстрілу Краматорського району Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У двох районах Донецької області у четвер, 4 липня пролунали потужні вибухи. Як повідомляється, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, зокрема — 10-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури

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За даними слідства, у четвер під артобстріл потрапило село Стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства загинула 37-річна робітниця. Також було поранено 59-річного чоловіка. 

Армія Росії також вдарила по селищу Північне Бахмутського району, влучивши в приватну забудову. Внаслідок атаки було поранено 58-річного батька, 50-річну мати та їх 10-річного сина. Тип зброї встановлюється.

обстріл донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Водночас тактична авіація Повітряно-космічних сил ворога здійснила авіаудар по Волноваському району, влучивши по фермерському господарству, внаслідок чого було поранено трьох цивільних.

Всіх постраждалих ушпиталено з мінно-вибуховими, черепно-мозковою травмами та осколковими пораненнями. наразі стан постраждалих вдалося стабілізувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська армія розв'язала відразу декілька боїв, які наразі тривають на Покровському напрямку. 

Натомість ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на більш захищені позиції.

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