Ситуація на Донеччині станом на 4 липня — де наступають окупанти

Російський солдат в окопі. Фото: росЗМІ

Російська армія станом на четвер, 4 липня, збільшила інтенсивність військових маневрів у Донецькій області. Відразу декілька боїв наразі тривають на Покровському напрямку.

Про це заявив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в етері телеканалу "Ми-Україна".

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За його словами, мова йде про населені пункти Красногорівка, Карлівка, Євгенівка, Яснобродівка та Уманське. Там присутність російських сил — найбільша.

"Ворог збільшив чисельність своїх вогневих груп у два рази й наступає вже не першу добу абсолютно по всьому фронту. Немає такої ділянки, де можна якийсь час передихнути. І наразі ніч більш-менш пройшла спокійніше, а вже зараз бачимо, що ворог перегруповується і намагається йти в штурм", — зазначив Цехоцький.

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Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що росіяни захопили ще два населених пункти на Донеччині.

Також, за їхньою інформацією, ворог хоче використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.

Водночас ми повідомляли, що Росія мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць, аби компенсувати втрати на лінії фронту.