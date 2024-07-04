Ситуация в Донецкой области по состоянию на 4 июля — где наступают оккупанты

Российский солдат в окопе. Фото: росСМИ

Российская армия на четверг, 4 июля, увеличила интенсивность военных маневров в Донецкой области. Сразу несколько боев продолжаются на Покровском направлении.

Об этом заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Ми-Україна".

Читайте также:

Россияне наступают в Донецкой области

По его словам, речь идет о населенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское. Там присутствие российских сил — самое большое.

"Враг увеличил численность своих огневых групп в два раза и наступает уже не первые сутки абсолютно по всему фронту. Нет такого участка, где можно какое-то время передохнуть. И ночь более или менее прошла спокойнее, а уже сейчас видим, что враг перегруппировывается и пытается идти на штурм", — отметил Цехоцкий.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState заявили, что россияне захватили еще два населенных пункта в Донецкой области.

Также, по их информации, враг хочет использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки.

В то же время, мы сообщали, что Россия мобилизует от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц, чтобы компенсировать потери на линии фронта.