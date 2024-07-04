Взрывы в Донецкой области 4 июля — есть пострадавшие

Последствия обстрела Краматорского района Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

В двух районах Донецкой области в четверг, 4 июля, произошли мощные взрывы. Как сообщается, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще семь получили ранения, в том числе — 10-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По данным следствия, в четверг под артобстрел попал село Стенки Краматорского района. На территории сельскохозяйственного предприятия погибла 37-летняя работница. Также был ранен 59-летний мужчина.

Армия России также ударила по поселку Северное Бахмутского района, попав в частную застройку. В результате атаки были ранены 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын. Тип оружия устанавливается.

Последствия обстрела Донецкой области. Источник: Донецкая областная прокуратура

В то же время тактическая авиация Воздушно-космических сил врага совершила авиаудар по Волновашскому району, попав по фермерскому хозяйству, в результате чего были ранены три гражданских.

Всех пострадавших госпитализировано с минно-взрывными, черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Состояние пострадавших удалось стабилизировать.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия развязала сразу несколько боев, которые продолжаются на Покровском направлении.

Вместо этого ВСУ отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру на более защищенные позиции.