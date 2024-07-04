Бої за Часів Яр — ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал

Зруйновані будинки в Часовому Яру. Фото: AP

Мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі телеканалу "Ми-Україна" в четвер, 4 липня.

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Сили оборони відійшли на більш захищені позиції

Подальше утримування мікрорайону загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців.

"На даний момент мікрорайон "Канал", у який ворог зайшов, утримувати було не доцільно, адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням — відійти на більш захищені позиції", — сказав Волошин.

Нагадаємо, що ситуація в Часовому Яру та довкола нього надзвичайно важка. Щоб посилити оборону населеного пункту, в район міста передислокували підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила.

Згодом командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника.