Бої за Часів Яр — ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал

Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, — "Хортиця"
Мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі телеканалу "Ми-Україна" в четвер, 4 липня.
Сили оборони відійшли на більш захищені позиції
Подальше утримування мікрорайону загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців.
"На даний момент мікрорайон "Канал", у який ворог зайшов, утримувати було не доцільно, адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням — відійти на більш захищені позиції", — сказав Волошин.
Нагадаємо, що ситуація в Часовому Яру та довкола нього надзвичайно важка. Щоб посилити оборону населеного пункту, в район міста передислокували підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила.
Згодом командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника.
Читайте Новини.LIVE!