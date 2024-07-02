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Бої за Часів Яр — прикордонники показали відео снайперської дуелі з ворогом

2 липня 2024 10:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Війна в Україні — на Донеччині прикордонники влаштували артилерійську снайперську дуель
Прикордонники завдають ударів по позиціях ворога. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українські прикордонники повідомляють про ефективне використання артилерії калібру 105 мм у бойових діях на передовій. Були дні коли випускали 90 снарядів за день і влаштовували "артилерійську снайперку".

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у вівторок, 2 липня.

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Артилерійська снайперська дуель на фронті

За словами військових, артилерія працювала настільки точно, що її можна порівняти з великою снайперською гвинтівкою. Влучність пострілів дозволила знищувати цілі з високою точністю, навіть влучаючи у вікна будинків. Це свідчить про високу професійність і злагодженість дій наших артилеристів.

"Дві гармати 105 калібру. Були такі дні, що робили 90 пострілів на день. Вони дуже класно працювали, така собі артилерійська велика снайперка. Попадало в ту ціль, куди треба. Навіть у вікно будинка, не те, що би у сам будинок", — розповідає прикордонник.

Додамо, що ефективність використання артилерії значно підвищує бойові можливості українських захисників і допомагає успішно стримувати агресію противника.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники на півдні ліквідували систему зв'язку противника та вдарили по його позиціях.

Також ми писали, що українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий бронетранспортер.

війна ЗСУ прикордонники Донецька область війна в Україні ДПСУ Часів Яр

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