Війна в Україні — на Донеччині прикордонники влаштували артилерійську снайперську дуель

Прикордонники завдають ударів по позиціях ворога. Фото: скриншот

Українські прикордонники повідомляють про ефективне використання артилерії калібру 105 мм у бойових діях на передовій. Були дні коли випускали 90 снарядів за день і влаштовували "артилерійську снайперку".

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у вівторок, 2 липня.

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За словами військових, артилерія працювала настільки точно, що її можна порівняти з великою снайперською гвинтівкою. Влучність пострілів дозволила знищувати цілі з високою точністю, навіть влучаючи у вікна будинків. Це свідчить про високу професійність і злагодженість дій наших артилеристів.

"Дві гармати 105 калібру. Були такі дні, що робили 90 пострілів на день. Вони дуже класно працювали, така собі артилерійська велика снайперка. Попадало в ту ціль, куди треба. Навіть у вікно будинка, не те, що би у сам будинок", — розповідає прикордонник.

Додамо, що ефективність використання артилерії значно підвищує бойові можливості українських захисників і допомагає успішно стримувати агресію противника.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники на півдні ліквідували систему зв'язку противника та вдарили по його позиціях.

Також ми писали, що українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий бронетранспортер.