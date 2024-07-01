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Прикордонники показали, як FPV-дронами знищили систему зв'язку окупантів

1 липня 2024 13:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Знищення позицій окупантів в Україні — прикордонники показали відео ураження FPV-дронами
Ліквідація ворожих позицій. Фото: скриншот із відео ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські бійці продовжують знищувати ворожі позиції та техніку загарбників. Так, прикордонники на півдні ліквідували систему зв'язку противника та вдарили по його позиціях.

Відео опубліквала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Прикордонники знищили ворожу систему зв'язку 

Завдяки FPV-дронам українські прикордонники на півдні завдали удар по позиціях противника та ліквідували ворожу систему зв'язку. Втрати окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили пункт управління, склад та місця зосереджень окупантів.

Крім того, прикордонники ліквідували ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також ми писали, що у місті Щолкіне, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму, сталася пожежа після ''прильоту''. Можливо, це може бути внаслідок влучання ракети.

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