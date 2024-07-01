Знищення позицій окупантів в Україні — прикордонники показали відео ураження FPV-дронами

Ліквідація ворожих позицій. Фото: скриншот із відео ДПСУ

Українські бійці продовжують знищувати ворожі позиції та техніку загарбників. Так, прикордонники на півдні ліквідували систему зв'язку противника та вдарили по його позиціях.

Відео опубліквала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Прикордонники знищили ворожу систему зв'язку

Завдяки FPV-дронам українські прикордонники на півдні завдали удар по позиціях противника та ліквідували ворожу систему зв'язку. Втрати окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили пункт управління, склад та місця зосереджень окупантів.

Крім того, прикордонники ліквідували ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також ми писали, що у місті Щолкіне, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму, сталася пожежа після ''прильоту''. Можливо, це може бути внаслідок влучання ракети.