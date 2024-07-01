Уничтожение позиций оккупантов в Украине — пограничники показали видео поражение FPV-дронами

Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожили систему связи оккупантов
Украинские бойцы продолжают уничтожать враждебные позиции и технику захватчиков. Пограничники на юге ликвидировали систему связи противника и ударили по его позициям.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в понедельник, 1 июля.
Пограничники уничтожили вражескую систему связи
Благодаря FPV-дронам украинские пограничники на юге нанесли удар по позициям противника и ликвидировали вражескую систему связи. Потери оккупантов пока уточняются.
Напомним, ранее ВСУ уничтожили пункт управления, склад и места сосредоточений оккупантов.
Кроме того, пограничники ликвидировали вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".
Также мы писали, что в городе Щелкино, расположенном во временно оккупированном Крыму, произошел пожар после ''прилета''. Возможно, это может быть вследствие попадания ракеты.
Читайте Новини.LIVE!