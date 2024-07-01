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Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожили систему связи оккупантов

1 июля 2024 13:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Уничтожение позиций оккупантов в Украине — пограничники показали видео поражение FPV-дронами
Ликвидация вражеских позиций. Фото: скриншот из видео ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские бойцы продолжают уничтожать враждебные позиции и технику захватчиков. Пограничники на юге ликвидировали систему связи противника и ударили по его позициям.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в понедельник, 1 июля.

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Пограничники уничтожили вражескую систему связи

Благодаря FPV-дронам украинские пограничники на юге нанесли удар по позициям противника и ликвидировали вражескую систему связи. Потери оккупантов пока уточняются.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили пункт управления, склад и места сосредоточений оккупантов.

Кроме того, пограничники ликвидировали вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также мы писали, что в городе Щелкино, расположенном во временно оккупированном Крыму, произошел пожар после ''прилета''. Возможно, это может быть вследствие попадания ракеты.

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