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В тимчасово окупованому Криму лунали вибухи — місцеві мешканці повідомляють про пожежу

30 червня 2024 22:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вибухи в Криму — у місті Щолкіне пожежа
Пожежа у Криму. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У місті Щолкіне, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму сталася пожежа після прильоту. Можливо, це може бути внаслідок влучання ракети

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 30 червня.

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Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму сьогодні лунали вибухи. На відео можна побачити вогонь, проте важко сказати, внаслідок чого сталося загоряння.

Російські ЗМІ повідомляють, що ракета нібито могла влучити у Кримську АЕС або ж радіолокаційну станцію в Мисовому.

Нагадаємо, нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.

Також партизани руху "АТЕШ" стежать за перемыщенням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Цього разу бійці помітили аналогічну активність ворога в Сімферопольському районі.

війна
Крим
вибух
ракети
війна в Україні

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