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Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы — местные жители сообщают о пожаре

30 июня 2024 22:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Взрывы в Крыму — в городе Щелкино пожар
Пожар в Крыму. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В городе Щелкино, расположенном во временно оккупированном Крыму, произошел пожар после прилета. Возможно, это может быть вследствие попадания ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 30 июня.

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Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму сегодня раздавались взрывы. На видео можно увидеть огонь, однако трудно сказать, в результате чего произошло возгорание.

Российские СМИ сообщают, что ракета якобы могла попасть в Крымскую АЭС или радиолокационную станцию в Мысовом.

Напомним, недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.

Также партизаны движения "АТЕШ" следят за перемещением военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В этот раз бойцы заметили аналогичную активность врага в Симферопольском районе.

война
Крым
взрыв
ракеты
война в Украине

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