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У Криму пролунали потужні вибухи

29 червня 2024 09:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму 29 червня — що відомо
Вибух у Криму. Фото архівне: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Криму зранку, 29 червня, пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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За словами Развожаєва, російська ППО працює у Севастополі. Він повідомив, що усі служби приведені в стан бойової готовності.

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях", — пише Развожаєв.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя додав, що армія РФ веде роботу зі знищення повітряних цілей.

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Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.

Також партизани руху "АТЕШ" стежать за перекиданням військової техніки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Цього разу бійці помітили аналогічну активність ворога в Сімферопольському районі.

війна
Крим
вибух
ППО
окупація

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