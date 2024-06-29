Взрывы в Крыму 29 июня — что известно

Взрыв в Крыму. Фото архивное: скриншот из видео

Во временно оккупированном Крыму утром, 29 июня, прогремели мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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По словам Развожаева, российская ПВО работает в Севастополе. Он сообщил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — пишет Развожаев.

Глава оккупационной администрации Севастополя добавил, что армия РФ ведет работу по уничтожению воздушных целей.

Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди мирного населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стало причиной смертей отдыхающих.

Также партизаны движения "АТЕШ" следят за перекидыванием военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В этот раз бойцы заметили аналогичную активность врага в Симферопольском районе.