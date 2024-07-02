Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бои за Часов Яр — пограничники показали видео снайперской дуэли с врагом arrow

Бои за Часов Яр — пограничники показали видео снайперской дуэли с врагом

2 июля 2024 10:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Война в Украине — в Донецкой области пограничники устроили артиллерийскую снайперскую дуэль
Пограничники наносят удары по позициям врага. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинские пограничники сообщают об эффективном использовании артиллерии калибра 105 мм в боевых действиях на передовой. Были дни, когда выпускали 90 снарядов в день и устраивали "артиллерийскую снайперку".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Артиллерийская снайперская дуэль на фронте

По словам военных, артиллерия работала настолько точно, что ее можно сравнить с большой снайперской винтовкой. Прицельность выстрелов позволила уничтожать цели с высокой точностью, даже попадая в окна домов. Это свидетельствует о высоком профессионализме и слаженности действий наших артиллеристов.

"Две пушки 105 калибра. Были такие дни, что делали 90 выстрелов в день. Они очень классно работали, этакая артиллерийская большая снайперка. Попадало в ту цель, куда надо. Даже в окно дома, не то, что бы в сам дом", — рассказывает пограничник.

Эффективность использования артиллерии значительно повышает боевые возможности украинских защитников и помогает успешно сдерживать агрессию противника.

Ранее сообщалось, что пограничники на юге ликвидировали систему связи противника и ударили по его позициям.

Также мы писали, что украинские воины продолжают ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер.

война ВСУ пограничники Донецкая область война в Украине ГПСУ Часов Яр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно