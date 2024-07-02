Война в Украине — в Донецкой области пограничники устроили артиллерийскую снайперскую дуэль

Пограничники наносят удары по позициям врага. Фото: скриншот

Украинские пограничники сообщают об эффективном использовании артиллерии калибра 105 мм в боевых действиях на передовой. Были дни, когда выпускали 90 снарядов в день и устраивали "артиллерийскую снайперку".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины во вторник, 2 июля.

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По словам военных, артиллерия работала настолько точно, что ее можно сравнить с большой снайперской винтовкой. Прицельность выстрелов позволила уничтожать цели с высокой точностью, даже попадая в окна домов. Это свидетельствует о высоком профессионализме и слаженности действий наших артиллеристов.

"Две пушки 105 калибра. Были такие дни, что делали 90 выстрелов в день. Они очень классно работали, этакая артиллерийская большая снайперка. Попадало в ту цель, куда надо. Даже в окно дома, не то, что бы в сам дом", — рассказывает пограничник.

Эффективность использования артиллерии значительно повышает боевые возможности украинских защитников и помогает успешно сдерживать агрессию противника.

Ранее сообщалось, что пограничники на юге ликвидировали систему связи противника и ударили по его позициям.

Также мы писали, что украинские воины продолжают ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер.