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Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру, — "Хортица"

4 июля 2024 10:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бои за Часов Яр — ВСУ отошли из микрорайона Канал
Разрушенные дома в Часовом Яру. Фото: AP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно удерживать. Силы обороны отошли на более защищенные позиции.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии телеканалу "Мы-Украина" в четверг, 4 июля.

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Силы обороны отошли на более защищенные позиции

Дальнейшее удержание микрорайона угрожало жизни и здоровью военнослужащих.

"На данный момент микрорайон "Канал", в который враг вошел, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих, а позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием — отойти на более защищенные позиции", — сказал Волошин. 

Напомним, что ситуация в Часовом Яру и вокруг него очень тяжелая. Чтобы усилить оборону населенного пункта, в район города были передислоцированы подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.

Затем командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника.

война ВСУ Хортица Донецкая область оккупанты оккупация война в Украине Россия Часов Яр

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