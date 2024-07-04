Бои за Часов Яр — ВСУ отошли из микрорайона Канал

Разрушенные дома в Часовом Яру. Фото: AP

Микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно удерживать. Силы обороны отошли на более защищенные позиции.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии телеканалу "Мы-Украина" в четверг, 4 июля.

Читайте также:

Силы обороны отошли на более защищенные позиции

Дальнейшее удержание микрорайона угрожало жизни и здоровью военнослужащих.

"На данный момент микрорайон "Канал", в который враг вошел, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих, а позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием — отойти на более защищенные позиции", — сказал Волошин.

Напомним, что ситуация в Часовом Яру и вокруг него очень тяжелая. Чтобы усилить оборону населенного пункта, в район города были передислоцированы подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.

Затем командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника.