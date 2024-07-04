Воздушная тревога в Украине вечером 4 июля – какие области в опасности

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: military.com

Воздушную тревогу сейчас, вечером в четверг, 4 июля, объявили в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская и Донецкая области.



В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе ударных БпЛА.

Карта воздушных тревог на 23:00 4 июля

Что известно о воздушной тревоге вечером 4 июля

В Донецкой и Харьковской области воздушную тревогу объявили в 22:06 и в 22:07 соответственно. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

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В 22:26 и 22:27 тревога распространилась на Сумскую и Черниговскую области. Военные сообщили, что ударные БпЛА из Сумской области летят по направлению к Черниговской области, а в Харьковской области зафиксировали пуски КАБов.

В 22:49 объявили воздушную тревогу в Полтавской области. По состоянию на 22:54 группа вражеских беспилотников летела через Черниговскую область в западном направлении, а еще одна группа направлялась через Сумскую область в Полтавскую область.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в четверг, 4 июля, прогремели мощные взрывы в двух районах Донецкой области. Известно об одном погибшем человеке. Еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших 10-летний ребенок.

Также в эти сутки оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара погибла 67-летняя женщина и получил обломочное ранение 74-летний мужчина.