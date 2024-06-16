Наступ Азова та Буревія у Серебрянському лісництві

Азов та Буревій провели наступальні дії у Серебрянському лісництві — що відомо
Українські військові 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. Йдеться про 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" та першу бригаду оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України. Бійці розповіли деталі, аби не створювався інформаційний шум.
Про це повідомила пресслужба "Азову" у Telegram у неділю, 16 червня.
Наступальні дії України в Серебрянському лісництві
Внаслідок спільних дій підрозділи українських бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту. Цим вони завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.
"Просимо ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб 12-ої бригади "Азов" та 1-ої бригади "Буревій", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 червня скасували заборону на постачання зброї для полку "Азов". Командир 12-ї бригади спеціального призначення Денис Прокопенко відреагував на таке рішення американських партнерів.
Також бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною. Військовослужбовці бригади успішно перешкоджають пересуванню ворога, застосовуючи безпілотники.
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