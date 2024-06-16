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Азов та Буревій провели наступальні дії у Серебрянському лісництві — що відомо

16 червня 2024 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступ Азова та Буревія у Серебрянському лісництві
Боєць "Азову". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. Йдеться про 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" та першу бригаду оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України. Бійці розповіли деталі, аби не створювався інформаційний шум.

Про це повідомила пресслужба "Азову" у Telegram у неділю, 16 червня.

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Внаслідок спільних дій підрозділи українських бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту. Цим вони завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.

"Просимо ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб 12-ої бригади "Азов" та 1-ої бригади "Буревій", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Азову". Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 червня скасували заборону на постачання зброї для полку "Азов". Командир 12-ї бригади спеціального призначення Денис Прокопенко відреагував на таке рішення американських партнерів.

Також бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною. Військовослужбовці бригади успішно перешкоджають пересуванню ворога, застосовуючи безпілотники.

Україна
українці
наступ
війна
полк "Азов"

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