Наступление Азова и Буревія в Серебрянском лесничестве

Азов и Буревій провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве — что известно
Украинские военные 21 апреля совершили наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Речь идет о 12-й бригаде специального назначения "Азов" и первой бригаде оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины. Бойцы рассказали детали, чтобы не создавался информационный шум.
Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в Telegram в воскресенье, 16 июня.
Наступательные действия Украины в Серебрянском лесничестве
В результате совместных действий подразделения украинских бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту. Этим они завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.
"Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій", — говорится в сообщении.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 11 июня отменили запрет на поставку оружия для полка "Азов". Командир 12-й бригады специального назначения Денис Прокопенко отреагировал на решение американских партнеров.
Также бойцы "Азова" показали, как ночью уничтожают оккупантов под Кременной. Военнослужащие бригады успешно препятствуют передвижению врага, применяя беспилотники.
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