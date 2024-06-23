"Азов" закликав мешканців ТОТ допомогти Силам оборони

Бійці бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

На офіційному каналі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України з'явилося звернення до мешканців низки населених пунктів на тимчасово окупованих територіях України. Їх закликають інформаувати Сили оборони про місця дислокації та переміщення російських загарбників.

Подробиці зверення були оприлюднені на Telegram-каналі "АЗОВ" у неділю, 23 червня.

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Мешканців окупованих територій закликають до співпраці

Передусім звернення "Азова" стосується мешканців Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій.

"Якщо ви перебуваєте на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією", — говориться у повідомленні.

В повідомленні говориться, що всі охочі можуть допомогти Силам оборони України, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів російських загарбників у їхніх населених пунктах.

"Якщо у вас є інформація або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024. Гарантуємо анонімність і таємність листування", — запевнили в "Азові".

Також наголошується, що якщо чиїсь родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, також є можливість допомогти, передаючи інформацію від них.

Звернення "Азова" до мешканців ТОТ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що, на думку екскомандира "Азову" Максима Жоріна, у мобілізації в Україні зараз дуже сильно відчувається російський інформаційний вплив на настрої українців. Особливо сильно це спостерігається в соцмережі TikTok, коли там дають поради, як втекти з України.

Українські військові 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. Йдеться про 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" та першу бригаду оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України. Бійці розповіли деталі, аби не створювався інформаційний шум.