"Азов" призвал жителей ТОТ помочь Силам обороны

Бойцы бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

На официальном канале 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины появилось обращение к жителям ряда населенных пунктов на временно оккупированных территориях Украины. Их призывают информировать Силы обороны о местах дислокации и перемещения российских захватчиков.

Подробности обращения были обнародованы на Telegram-канале "АЗОВ" в воскресенье, 23 июня.

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Жителей оккупированных территорий призывают к сотрудничеству

Прежде всего, обращение "Азова" касается жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и окрестных территорий.

"Если вы находитесь на упомянутых оккупированных территориях и ждете освобождения родного города или поселка, внесите свой вклад в победу над российской армией", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что все желающие могут помочь Силам обороны Украины, передавая данные о расположении и передвижении сил и средств российских захватчиков в их населенных пунктах.

"Если у вас есть информация или вы готовы к любому сотрудничеству, пишите на Telegram-аккаунт: @andrad2024. Гарантируем анонимность и секретность переписки", — заверили в "Азове".

Также отмечается, что если чьи-то родственники или друзья остались на упомянутых оккупированных территориях, есть возможность помочь, передавая информацию от них.

Обращение "Азова" к жителям ВОТ. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что, по мнению экскомандира "Азова" Максима Жорина, в мобилизации в Украине сейчас очень сильно ощущается российское информационное влияние на настроения украинцев. Особенно сильно это наблюдается в соцсети TikTok, когда там дают советы, как сбежать из Украины.

Украинские военные 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Речь идет о 12-й бригаде специального назначения "Азов" и первой бригаде оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины. Бойцы рассказали детали, чтобы не создавался информационный шум.