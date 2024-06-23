Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Азов" призвал жителей оккупированных территорий помочь Силам обороны — о чем идет речь arrow

"Азов" призвал жителей оккупированных территорий помочь Силам обороны — о чем идет речь

23 июня 2024 14:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
"Азов" призвал жителей ТОТ помочь Силам обороны
Бойцы бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На официальном канале 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины появилось обращение к жителям ряда населенных пунктов на временно оккупированных территориях Украины. Их призывают информировать Силы обороны о местах дислокации и перемещения российских захватчиков.

Подробности обращения были обнародованы на Telegram-канале "АЗОВ" в воскресенье, 23 июня.

Читайте также:

Жителей оккупированных территорий призывают к сотрудничеству

Прежде всего, обращение "Азова" касается жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и окрестных территорий.

"Если вы находитесь на упомянутых оккупированных территориях и ждете освобождения родного города или поселка, внесите свой вклад в победу над российской армией", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что все желающие могут помочь Силам обороны Украины, передавая данные о расположении и передвижении сил и средств российских захватчиков в их населенных пунктах.

"Если у вас есть информация или вы готовы к любому сотрудничеству, пишите на Telegram-аккаунт: @andrad2024. Гарантируем анонимность и секретность переписки", — заверили в "Азове".

Также отмечается, что если чьи-то родственники или друзья остались на упомянутых оккупированных территориях, есть возможность помочь, передавая информацию от них.

обращение Азова
Обращение "Азова" к жителям ВОТ. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что, по мнению экскомандира "Азова" Максима Жорина, в мобилизации в Украине сейчас очень сильно ощущается российское информационное влияние на настроения украинцев. Особенно сильно это наблюдается в соцсети TikTok, когда там дают советы, как сбежать из Украины.

Украинские военные 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Речь идет о 12-й бригаде специального назначения "Азов" и первой бригаде оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины. Бойцы рассказали детали, чтобы не создавался информационный шум.

война
Украина
армия
полк "Азов"
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление