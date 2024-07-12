Переговори України та Росії — Байден оцінив перспективи

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз в цьому немає сенсу.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Переговори з Путіним

За підсумками саміту НАТО Байден зауважив, що наразі Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу. Тому що країна має імперіалістичні плани щодо територій, які далеко поза кордонами України.

Також американський лідер висловив готовність до розмови з будь-яким лідером, зокрема й із Путіним, якби той цього хотів.

Проте за його словами, у минулому переговори про угоду щодо контролю над озброєннями з російським диктатором, зокрема, що стосується й ядерної зброї в космосі — "не зайшли дуже далеко".

Нагадаємо, Україна прагне провести другий Саміт миру до президентських виборів у США восени цього року. Там побоюються, що у випадку повернення Дональда Трампа до Білого дому допомога від Заходу зменшиться.

А лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав роботу з відновлення "зернової угоди".