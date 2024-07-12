Переговоры Украины и России - Байден оценил перспективы

Байден высказался по поводу того, есть ли сейчас смысл вести переговоры с Путиным
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.
Об этом сообщает Голос Америки.
Переговоры с Путиным
По итогам саммита НАТО Байден отметил, что в настоящее время Россию следует сдерживать ради безопасности Запада. Потому что у страны есть империалистические планы относительно территорий, которые далеко за границами Украины.
Также американский лидер выразил готовность к разговору с любым лидером, в том числе и с Путиным, если бы этого хотел.
Однако, по его словам, в прошлом переговоры о соглашении по контролю над вооружениями с российским диктатором, в частности, что касается и ядерного оружия в космосе — "не зашли слишком далеко".
Напомним, Украина стремится провести второй Саммит мира до президентских выборов в США осенью этого года. Там опасаются, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом помощь от Запада уменьшится.
А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал работу по возобновлению "зернового соглашения".
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