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Байден высказался по поводу того, есть ли сейчас смысл вести переговоры с Путиным

12 июля 2024 11:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Переговоры Украины и России - Байден оценил перспективы
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.

Об этом сообщает Голос Америки.

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По итогам саммита НАТО Байден отметил, что в настоящее время Россию следует сдерживать ради безопасности Запада. Потому что у страны есть империалистические планы относительно территорий, которые далеко за границами Украины.

Также американский лидер выразил готовность к разговору с любым лидером, в том числе и с Путиным, если бы этого хотел.

Однако, по его словам, в прошлом переговоры о соглашении по контролю над вооружениями с российским диктатором, в частности, что касается и ядерного оружия в космосе — "не зашли слишком далеко".

Напомним, Украина стремится провести второй Саммит мира до президентских выборов в США осенью этого года. Там опасаются, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом помощь от Запада уменьшится.

А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал работу по возобновлению "зернового соглашения".

Джо Байден США владимир путин переговоры война в Украине Саммит НАТО в Вашингтоне

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