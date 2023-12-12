Байден застеріг, що Путін може вдарити по енергосистемі України

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот з відео Sky News

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив українців, що президент Росії Володимир Путін може завдати ударів по українській енергосистемі. Він закликав США та весь світ зробити усе можливе, щоб не допустити атаку.

Про це під час зустрічі у Білому домі із Президентом України Володимиром Зеленським повідомив Джо Байден.

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Байден застеріг, що лідер РФ планує атакувати енергетику України. За його словами, чергові атаки на українські енергооб'єкти можуть бути цієї зими.

"Ми не повинні дозволити йому досягти успіху", — наголосив президент США.

У відповідь на це Президент України Володимир Зеленський відзначив, що прагне посилити державну протиповітряну оборону.

"Україна може перемогти", — підкреслив Зеленський.

Ворог вже декілька разів намагався атакувати енергомережу України від початку зими. Він завдавав ударів ракетами та дронами. Однак українську енергосистему не вдалося знищити через успішну роботу ППО, яка збивала ворожі повітряні цілі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська цієї зими, як і рік тому, також продовжать бити по об’єктах енергосистеми України. Але конкретні енергетичні цілі будуть змінені через посилення української протиповітряної оборони.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся в США з очільниками американських оборонних компаній. Це відбулося в Українському домі у Вашингтоні. Він запропонував створити оборонний хаб у Європі, що розташовуватиметься в Україні, оскільки вона має практичний військовий досвід, а також вміє швидко ухвалювати рішення, спрощувати бюрократичні процедури та робити замовлення.