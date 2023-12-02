На які саме об’єкти енергосистеми будуть спрямовані дронові атаки РФ

Наслідки попередніх ударів по одному з енергетичних об’єктів України. Фото: "Суспільне"

Російські окупаційні війська цієї зими, як і рік тому, також продовжать бити по об’єктах енергосистеми України. Але конкретні енергетичні цілі будуть змінені через посилення української протиповітряної оборони.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Хаотичних ударів не буде, окупанти мають план

Росіяни, які минулої зими цілеспрямовано били ракетами по енергосистемі України, цього року також не будуть вдаватися до хаотичних атак, а діятимуть за певною системою.

"На мою думку, основний акцент цих атак буде робитися з урахуванням чисельності та масованості. І це ж вплине на вибір росіянами об’єктів для ударів", — зазначив Дмитро Снєгирьов.

Енергосистема України під загрозою

Після останніх дронових атак, нагадав експерт, були повідомлення про ураження ліній електропередач.

"Скоріш за все, росіяни продовжать бити по об’єктах енергетичної інфраструктури України, але не по тих структурах, які генерують електроенергію — бо ці об’єкти уже непогано захищені системами протиповітряної оборони", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Тож є імовірність того, що окупанти намагатимуться цієї зими знищити саме лінії постачання електроенергії від генеруючих структур до споживачів.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 листопада сили ППО України знищили понад 70 дронів, які атакували столицю.