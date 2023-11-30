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Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих ударних дронів за ніч

30 листопада 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих ударних дронів за ніч
ППО працює по ворожих дронах. Фото: twitter.com/DefenceU
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Це сталося у ніч проти 30 листопада.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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У повідомленні йдеться, що атака була спрямована на дві локації: окупований Крим та Приморсько-Охтарськ у Російській Федерації. Також було проведено ракетний удар по регіону Донеччини, де використовувалися вісім зенітних ракет С-300.

"Під час оборонних дій було знищено 14 із 20 ударних безпілотників. Системи ППО діяли ефективно у південних, східних та центральних регіонах України", — уточнили у Повітряних силах України.

Також тут зазначили, що для протидії повітряній загрозі було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та пересувні вогневі групи українських Повітряних Сил та Сил оборони.

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Повідомлення про збиті ударні дрони. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, швидше за все, виникнуть.

Крім того, низка західних ЗМІ, серед яких Reuters і The Sun, показала роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Однак такі кадри не мають "чутливої інформації".

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