Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих ударних дронів за ніч

ППО працює по ворожих дронах. Фото: twitter.com/DefenceU

Російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Це сталося у ніч проти 30 листопада.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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У повідомленні йдеться, що атака була спрямована на дві локації: окупований Крим та Приморсько-Охтарськ у Російській Федерації. Також було проведено ракетний удар по регіону Донеччини, де використовувалися вісім зенітних ракет С-300.

"Під час оборонних дій було знищено 14 із 20 ударних безпілотників. Системи ППО діяли ефективно у південних, східних та центральних регіонах України", — уточнили у Повітряних силах України.

Також тут зазначили, що для протидії повітряній загрозі було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та пересувні вогневі групи українських Повітряних Сил та Сил оборони.

Повідомлення про збиті ударні дрони. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, швидше за все, виникнуть.

Крім того, низка західних ЗМІ, серед яких Reuters і The Sun, показала роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Однак такі кадри не мають "чутливої інформації".