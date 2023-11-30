Атака РФ на Украину — в ВСУ назвали количество сбитых ударных дронов за ночь

ПВО работает по вражеским дронам. Фото: twitter.com/DefenceU

Российские оккупационные войска осуществили атаку на Украину, используя 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Это произошло в ночь на 30 ноября.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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В сообщении говорится, что атака была направлена на две локации: оккупированный Крым и Приморско-Ахтарск в Российской Федерации. Также был проведен ракетный удар по региону Донетчины, где использовались восемь зенитных ракет С-300.

"В ходе оборонительных действий было уничтожено 14 из 20 ударных беспилотников. Системы ПВО действовали эффективно в южных, восточных и центральных регионах Украины", — уточнили в Воздушных силах Украины.

Также здесь указали, что для противодействия воздушной угрозе были задействованы истребители, зенитные ракетные подразделения и передвижные огневые группы украинских Воздушных Сил и Сил обороны.

Сообщение о сбитых ударных дронах. Фото: скриншот

Напомним, по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, непогода, последние несколько дней господствующая в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага скорее всего возникнут.

Кроме того, ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показали работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако у таких кадров нет "чувствительной информации".