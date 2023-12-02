На какие именно объекты энергосистемы будут направлены дроновые атаки РФ

Последствия предварительных ударов по одному из энергетических объектов Украины. Фото: "Общественное"

Российские оккупационные войска этой зимой, как и год назад, также продолжат избивать по объектам энергосистемы Украины. Но конкретные энергетические цели будут изменены из-за усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Хаотических ударов не будет, оккупанты имеют план

Россияне, которые прошлой зимой целенаправленно избивали ракетами по энергосистеме Украины, в этом году также не будут прибегать к хаотическим атакам, а будут действовать по определенной системе.

"По моему мнению, основной акцент этих атак будет делаться с учетом численности и массированности. И это повлияет на выбор россиянами объектов для ударов", — отметил Дмитрий Снегирев.

Энергосистема Украины под угрозой

После последних дроновых атак, напомнил эксперт, последовали сообщения о поражении линий электропередач.

"Скорее всего, россияне продолжат избивать по объектам энергетической инфраструктуры Украины, но не по тем структурам, которые генерируют электроэнергию — потому что эти объекты уже неплохо защищены системами противовоздушной обороны", — уверен Дмитрий Снегирев.

Поэтому вероятность того, что оккупанты будут пытаться этой зимой уничтожить именно линии поставки электроэнергии от генерирующих структур к потребителям.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы ПВО Украины уничтожили более 70 дронов, атаковавших столицу.