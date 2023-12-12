Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Байден предостерег, что Путин может ударить по энергосистеме Украины arrow

Байден предостерег, что Путин может ударить по энергосистеме Украины

12 декабря 2023 22:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Байден предостерег, что Путин может ударить по энергосистеме Украины
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот Sky News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил украинцев, что президент России Владимир Путин может нанести удары по украинской энергосистеме. Он призвал США и весь мир сделать все возможное, чтобы не допустить атаку.

Об этом на встрече в Белом доме с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил Джо Байден.

Читайте также:

Байден предупредил о планах Путина атаковать энергообъекты Украины

Байден предостерег, что лидер РФ планирует атаковать энергетику Украины. По его словам, очередные атаки на украинские энергообъекты могут быть этой зимой.

"Мы не должны позволить ему добиться успеха", — подчеркнул президент США.

В ответ Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стремится усилить государственную противовоздушную оборону.

"Украина может победить", — подчеркнул Зеленский.

Враг уже несколько раз пытался атаковать энергосеть Украины с начала зимы. Он наносил удары ракетами и дронами. Однако украинскую энергосистему не удалось уничтожить из-за успешной работы ПВО, которая сбивала вражеские воздушные цели.

Напомним, российские оккупационные войска этой зимой, как и год назад, также продолжат бить по объектам энергосистемы Украины. Но конкретные энергетические цели будут изменены из-за усиления украинской противовоздушной обороны.

Добавим, Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в Украинском доме в Вашингтоне. Он предложил создать оборонный хаб в Европе, который будет располагаться в Украине, поскольку он имеет практический военный опыт, а также умеет быстро принимать решения, упрощать бюрократические процедуры и делать заказы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме