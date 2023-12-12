Байден предостерег, что Путин может ударить по энергосистеме Украины

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот Sky News

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил украинцев, что президент России Владимир Путин может нанести удары по украинской энергосистеме. Он призвал США и весь мир сделать все возможное, чтобы не допустить атаку.

Об этом на встрече в Белом доме с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил Джо Байден.

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Байден предостерег, что лидер РФ планирует атаковать энергетику Украины. По его словам, очередные атаки на украинские энергообъекты могут быть этой зимой.

"Мы не должны позволить ему добиться успеха", — подчеркнул президент США.

В ответ Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стремится усилить государственную противовоздушную оборону.

"Украина может победить", — подчеркнул Зеленский.

Враг уже несколько раз пытался атаковать энергосеть Украины с начала зимы. Он наносил удары ракетами и дронами. Однако украинскую энергосистему не удалось уничтожить из-за успешной работы ПВО, которая сбивала вражеские воздушные цели.

Напомним, российские оккупационные войска этой зимой, как и год назад, также продолжат бить по объектам энергосистемы Украины. Но конкретные энергетические цели будут изменены из-за усиления украинской противовоздушной обороны.

Добавим, Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в Украинском доме в Вашингтоне. Он предложил создать оборонный хаб в Европе, который будет располагаться в Украине, поскольку он имеет практический военный опыт, а также умеет быстро принимать решения, упрощать бюрократические процедуры и делать заказы.