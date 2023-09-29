"Бавовна" у Курську: СБУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста"

Знищена радіолокаційна станція РФ "Каста". Фото: СБУ

У четвер, 28 вересня, у російському Курську пролунали вибухи. Дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста".

Про це джерела в СБУ повідомили Новини.LIVE.

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У Службі безпеки заявили, що завдяки "бавовні" від СБУ російська ППО трохи "підосліпла". За інформацією від наших джерел, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

Радіолокаційна станція РФ "Каста". Фото: СБУ

"Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Але дрон СБУ чомусь прогавила", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово — була.

Що відомо про радіолокаційну станцію "Каста"

"Каста" — російська рухома трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, навіть на гранично малих висотах.

До складу РЛС входить дві транспортні одиниці:

машина з апаратурою та додатковим обладнанням включно з дизель-агрегатом АД-30 на одновісному причепі;

машина з антенно-мачтовим пристроєм на шасі КАМАЗ-43114.

РЛС "Каста" призначена для роботи в температурних інтервалах від -50°C до +50°C в умовах атмосферних опадів, вітру до 25 м/с та розташуванням радару на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

У режимі безперервної роботи може працювати до 20 діб, радіус виявлення цілей — від 5 до 150 км, по висоті — до 6 км. Дальність виявлення цілі при ефективній площі розсіювання (ЕПР) у 2м² зі штатною антеною на висоті у 100 метрів — 32 км, при висоті в 1000 метрів — 95 км.

Нагадаємо, 29 вересня у Курську повідомили про вибухи. Місцева влада заявила, що український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, внаслідок чого спалахнув один із трансформаторів.