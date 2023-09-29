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"Хлопок" в Курске: СБУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста"

29 сентября 2023 12:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Хлопок" в Курске: СБУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста"
Уничтожена радиолокационная станция РФ "Каста". Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 28 сентября, в российском Курске раздались взрывы. Дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста".

Об этом в СБУ сообщили Новини.LIVE.

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В Службе безопасности заявили, что благодаря "хлопку" от СБУ российская ПВО немного "подослепла". По информации наших источников, вчера дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

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Радиолокационная станция РФ "Каста". Фото: СБУ

"Россияне рассказывали, что она может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Но дрон СБУ почему-то проворонила", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью этой РЛС являлась способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово — являлась.

Что известно о радиолокационной станции "Каста"

"Каста" — российская подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора режима дежурства. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей даже на предельно малых высотах.

В состав РЛС входят две транспортные единицы:

  • машина с аппаратурой и дополнительным оборудованием, включая дизель-агрегат АД-30 на одноосном прицепе;
  • машина с антенно-мачтовым устройством на шасси КАМАЗ-43114.

РЛС "Каста" предназначена для работы в температурных интервалах от -50 до +50°C в условиях атмосферных осадков, ветра до 25 м/с и расположения радара на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

В режиме непрерывной работы может работать до 20 суток, радиус обнаружения целей — от 5 до 150 км, по высоте — до 6 км. Дальность обнаружения цели при эффективной площади рассеяния (ЭПР) в 2м² со штатной антенной на высоте в 100 метров — 32 км, при высоте в 1000 метров – 95 км.

Напомним, 29 сентября в Курске сообщили о взрывах. Местные власти заявили, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, в результате чего вспыхнул один из трансформаторов.

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