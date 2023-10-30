База нелояльних мешканців — росіяни масово перевіряють українців в окупації

Російські військові крокують через міст. Фото: росЗМІ

Російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Росіяни прагнуть відшукати тих, хто не підтримує політику РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як росіяни перевіряють українців на лояльність

Зазначається, що через низьку підтримку з боку мешканців окупаційних територій загарбники хочуть створити базу "нелояльних мешканців". Саме з цією метою вони й активізували масову перевірку місцевих жителів.

"Зокрема такі заходи відбуваються на ТОТ Херсонщини та Луганщини. В межах "контрдиверсійних дій" росіяни перевіряють мешканців на наявність родичів на вільних територіях України й чи підтримують вони з ними зв’язок", — розповіли в Центрі.

Окупація територій України

Нагадаємо, що тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують знущатися з місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Очевидці помітили, що росіяни активніше стали мінувати узбережжя на півдні, зокрема й громадські місця.

Додамо, що в тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники спричинили демографічну кризу. До того ж кількість українців продовжує зменшуватися й надалі.