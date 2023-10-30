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База нелояльных жителей — россияне массово проверяют украинцев в оккупации

30 октября 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
База нелояльных жителей — россияне массово проверяют украинцев в оккупации
Российские военные шагают через мост. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики проверяют украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Россияне стремятся найти тех, кто не поддерживает политику РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что из-за низкой поддержки со стороны жителей оккупационных территорий захватчики хотят создать базу "нелояльных жителей". Именно в этих целях они и активизировали массовую проверку местных.

"В частности такие мероприятия проходят на ТОТ Херсонщины и Луганщины. В рамках "контрдиверсионных действий" россияне проверяют жителей на наличие родственников на свободных территориях Украины и поддерживают ли они с ними связь", — рассказали в Центре.

Оккупация территорий Украины

Напомним, что давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на минуту. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей.

Также мы писали, что российские захватчики продолжают издеваться над местными жителями на временно оккупированных территориях Украины. Очевидцы заметили, что россияне активнее стали минировать побережье на юге, в том числе и общественные места.

Добавим, что во временно оккупированной Луганской области российские захватчики повлекли за собой демографический кризис. К тому же количество украинцев продолжает уменьшаться и дальше.

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