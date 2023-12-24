Без тепла та світла — як окупанти знущаються з українців на ТОТ Донецької області

Жінка намагається зігрітися, п'ючи теплий чай. Фото: росЗМІ

Більшість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області не мають опалення та електроенергії. Спостерігається дефіцит у кількість робітників, а також відсутність фінансової підтримки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Через дефіцит робітників й відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури більшість населення Донецьку, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої лишились без тепла та електроенергії", — йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що в регіоні не працює 111 котелень, а на теплотрасах є чимало проривів, які окупанти не поспішають ремонтувати. Таким чином росіяни не в змозі забезпечити необхідні умови для життєдіяльності даного регіону.

"Центр національного спротиву закликає повідомляти до нашого чат-бота про колаборантів у місцевій окупаційній адміністрації, аби їх імена стали відомі широкому загалу", — закликають партизани.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області мешканці багатьох багатоквартирних будинків теж сидять без опалення. Люди вмирають від холоду.