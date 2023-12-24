Без тепла и света — как оккупанты издеваются над украинцами на ТОТ Донецкой области

Женщина пытается согреться теплым чаем. Фото: росСМИ

У большинства жителей временно оккупированных территорий Донецкой области нет отопления и электроэнергии. Наблюдается дефицит количества работников, а также отсутствие финансовой поддержки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой остались без тепла и электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что в регионе не работает 111 котельных, а на теплотрассах немало прорывов, которые оккупанты не спешат ремонтировать. Таким образом, россияне не в состоянии обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности данного региона.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать нашему чат-боту о коллаборантах в местной оккупационной администрации, чтобы их имена стали известны широкой общественности", — призывают партизаны.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Луганской области жители многих многоквартирных домов тоже сидят без отопления. Люди умирают от холода.