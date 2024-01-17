Цвинтар у Маріуполі росте - скільки коштує поховання

Старокримське кладовище в Маріуполі. Фото: з відкритих джерел

В окупованому Маріуполі російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі.

Скільки просять росіяни за поховання, Новини.LIVE дізналося з власного джерела у місті.

Читайте також:

Поховання у Маріуполі

"У нас померла бабуся і ми хотіли поховати її біля родин на кладовищі на лівому березі. Але там не дозволили. Поїхали ховати на Старокримське кладовище, а там скільки захоронень. Мабуть, це найбільше кладовище у світі. За місце для підзахоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Іде процес наживи, наживаються хто де і як може", — розповіла місцева.

Вона додала, що пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання.

Додамо, що за інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Старокримське кладовище продовжує зростати. Там ховають людей похилого віку, але окупанти не встановлюють таблички, а фіксують їх як безіменних. Щонайменше 400 людей ховають там щотижня.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.

Раніше ми писали, які ціни встановили окупанти на їжу в магазинах та на ринках в Маріуполі.