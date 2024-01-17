Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безкоштовно не можна — скільки коштує поховати людину в Маріуполі сьогодні arrow

Безкоштовно не можна — скільки коштує поховати людину в Маріуполі сьогодні

17 січня 2024 05:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Цвинтар у Маріуполі росте - скільки коштує поховання
Старокримське кладовище в Маріуполі. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В окупованому Маріуполі російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі. 

Скільки просять росіяни за поховання, Новини.LIVE дізналося з власного джерела у місті. 

Читайте також:

Поховання у Маріуполі 

"У нас померла бабуся і ми хотіли поховати її біля родин на кладовищі на лівому березі. Але там не дозволили. Поїхали ховати на Старокримське кладовище, а там скільки захоронень. Мабуть, це найбільше кладовище у світі. За місце для підзахоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Іде процес наживи, наживаються хто де і як може", — розповіла місцева.

Вона додала, що пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання. 

Додамо, що за інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Старокримське кладовище продовжує зростати. Там ховають людей похилого віку, але окупанти не встановлюють таблички, а фіксують їх як безіменних. Щонайменше 400 людей ховають там щотижня. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.

Раніше ми писали, які ціни встановили окупанти на їжу в магазинах та на ринках в Маріуполі. 

смерть
Маріуполь
гроші
цвинтар
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі