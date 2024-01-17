Кладбище в Мариуполе растет – сколько стоит захоронение

Старокрымское кладбище в Мариуполе. Фото: из открытых источников

В оккупированном Мариуполе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище.

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Захоронение в Мариуполе

"У нас умерла бабушка и мы хотели похоронить ее возле семейства на Старокрымском кладбище на левом берегу. Но там не разрешили. Поехали хоронить на старокрымское кладбище, а там сколько захоронений. Пожалуй, это самое большое кладбище в мире. За место для подзахоронения они требовали 20 тысяч рублей (8 676,81 грн). Идет процесс наживы, наживаются кто где и как может", — рассказала местная.

Она добавила, что пенсия в Мариуполе составляет 4 338,40 грн (10 000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Старокрымское кладбище продолжает расти. Там хоронят пожилых людей, но оккупанты не устанавливают таблички, а фиксируют их как безымянных. По меньшей мере, 400 человек хоронят там еженедельно.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

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