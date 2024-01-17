Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бесплатно нельзя — сколько стоит похоронить человека в Мариуполе сегодня arrow

Бесплатно нельзя — сколько стоит похоронить человека в Мариуполе сегодня

17 января 2024 05:58
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Кладбище в Мариуполе растет – сколько стоит захоронение
Старокрымское кладбище в Мариуполе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В оккупированном Мариуполе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище. 

Сколько просят россияне за похороны, Новини.LIVE узнало из собственного источника в городе.

Читайте также:

Захоронение в Мариуполе

"У нас умерла бабушка и мы хотели похоронить ее возле семейства на Старокрымском кладбище на левом берегу. Но там не разрешили. Поехали хоронить на старокрымское кладбище, а там сколько захоронений. Пожалуй, это самое большое кладбище в мире. За место для подзахоронения они требовали 20 тысяч рублей (8 676,81 грн). Идет процесс наживы, наживаются кто где и как может", — рассказала местная.

Она добавила, что пенсия в Мариуполе составляет 4 338,40 грн (10 000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Старокрымское кладбище продолжает расти. Там хоронят пожилых людей, но оккупанты не устанавливают таблички, а фиксируют их как безымянных. По меньшей мере, 400 человек хоронят там еженедельно.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

Ранее мы писали, какие цены установили оккупанты на еду в магазинах и на рынках в Мариуполе.

смерть
Мариуполь
деньги
кладбище
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме