Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безлюдний фронт та нові технології в "шахедах" — інтерв'ю Новини.LIVE з Олегом Катковим arrow

Безлюдний фронт та нові технології в "шахедах" — інтерв'ю Новини.LIVE з Олегом Катковим

4 грудня 2023 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Безлюдний фронт та нові технології в "шахедах" — інтерв'ю Новини.LIVE з Олегом Катковим
Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков став гостем студії Новини.LIVE та дав інтерв'ю ведучому Віталію Прудиусу. Під час розмови вони обговорили особливості виготовлення ворожих "шахедів" та надання Україні нової техніки для боротьби з окупантами.

Інтерв'ю Новини.LIVE можна подивитися на Youtube. 

Читайте також:

Про що інтерв'ю

Зазначається, що вони обговорили нові технології в "шахедах" та як від них захиститись.

Також експерт та ведучий відзначили надання Україні нових "маунтів" для збиття російської ППО з пантелику та підвищення ефективності наших ракет.

Крім того, вони обміркували, як Україна може спробувати наздогнати Росію за темпом виготовлення дронів та чи замінять дрони артилерію та гармати і чи стане через це фронт безлюдним.

Нагадаємо, раніше ведучий Новини.LIVE Сергій Гулюк разом з політологом Костянтином Матвієнком обговорили ситуацію на українському фронті та зустріч Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Головою Пентагона Ллойдом Остіном. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі