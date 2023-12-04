Безлюдний фронт та нові технології в "шахедах" — інтерв'ю Новини.LIVE з Олегом Катковим

Колаж Новини.LIVE

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков став гостем студії Новини.LIVE та дав інтерв'ю ведучому Віталію Прудиусу. Під час розмови вони обговорили особливості виготовлення ворожих "шахедів" та надання Україні нової техніки для боротьби з окупантами.

Інтерв'ю Новини.LIVE можна подивитися на Youtube.

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Про що інтерв'ю

Зазначається, що вони обговорили нові технології в "шахедах" та як від них захиститись.

Також експерт та ведучий відзначили надання Україні нових "маунтів" для збиття російської ППО з пантелику та підвищення ефективності наших ракет.

Крім того, вони обміркували, як Україна може спробувати наздогнати Росію за темпом виготовлення дронів та чи замінять дрони артилерію та гармати і чи стане через це фронт безлюдним.

Нагадаємо, раніше ведучий Новини.LIVE Сергій Гулюк разом з політологом Костянтином Матвієнком обговорили ситуацію на українському фронті та зустріч Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Головою Пентагона Ллойдом Остіном.